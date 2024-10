Jannik Sinner "lo ha fatto a New York": voci impazzite sull'italiano e Anna Kalinskaya

05 ottobre 2024 a

Corre una voce impazzita: Jannik Sinner e Anna Kalinskaja si sposano? L’indiscrezione come detto sta diffondendosi rapidamente: sembra che a New York il giovane tennista, classe 2001, abbia chiesto alla sua fidanzata russa di sposarlo. A diffondere la notizia è stato il settimanale Di Più, secondo il quale il campione avrebbe fatto la proposta durante una festa afro al Chelsea Market, celebre locale della Grande Mela. L’evento era organizzato da Unik Ernest, e i due sono stati avvistati insieme subito dopo la conclusione degli US Open, torneo in cui Sinner ha trionfato.

La presunta proposta di nozze tra Sinner e Kalinskaja, sempre secondo il rotocalco, sembra legata ai ritmi serrati delle loro carriere, che li portano a passare sempre meno tempo insieme. Una fonte vicina al tennista avrebbe rivelato che, per evitare ulteriori distanze, Sinner avrebbe chiesto alla fidanzata di sposarlo. E la risposta di Anna? Stando alle voci trapelate, sembra che abbia detto di sì. Tuttavia, la coppia non ha ancora confermato ufficialmente nulla.

Sebbene non sia ancora chiaro se quella di Jannik sia stata una vera e propria proposta di matrimonio, se le indiscrezioni dovessero essere confermate, le nozze tra i due tennisti potrebbero celebrarsi presto, forse già all'inizio del 2025. Il matrimonio potrebbe anche essere un’occasione per tranquillizzare i fan di Sinner, soprattutto dopo la recente questione legata all'antidoping, con il ricorso avanzato dalla Wada che mette a repentaglio il futuro prossimo del ragazzo di San Candido: la decisione arriverà all'inizio del prossimo anno e Sinner rischia una squalifica.