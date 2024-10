Jannik Sinner disintegra Medvedev in due set: i 'tentativi di disturbo' del russo non bastano

10 ottobre 2024 a

Jannik Sinner ha sconfitto in due set Daniil Medvedev nel quarto di finale del Masters 1000 di Shanghai. Il numero 1 si impone col punteggio di 6-1 6-4. Continua l'impressionante marcia dell'altoatesino in questo 2024: per il russo niente da fare, nonostante i soliti "tentativi di disturbo" o presunti tali, ovvero gli stop alla partita per un problema alla spalla. Niente da fare: in semifinale Sinner affronterà il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il ceco Tomas Machac. Strafavorito lo spagnolo: possibile, dunque, un immediato tentativo di rivincita dopo la finalissima di Pechino, dove Carlitos si è imposto su Jannik.

"Sono molto contento di come ho giocato oggi con Medvedev, a volte dipende anche dove giochiamo. Lui non ha potuto colpire bene il diritto, come avrebbe voluto, per il problema alla spalla, mi auguro recuperi il prima possibile, ma per quanto mi riguarda è stato un grande match per me e ora vediamo cosa saprò fare in semifinale". Lo ha detto l'azzurro Jannik Sinner dopo il successo nei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai sul russo Medvedev.

"Decima semifinale in un Atp 1000? Si può sempre migliorare ma va già bene questo risultato, io cercherò di fare meglio, di proseguire ma è stato un grande match e sono contendo di essere in semifinale. Lui ha sofferto un po' il male alla spalla, ma avevamo preparato la partita molto bene, ho seguito la tattica", ha aggiunto il numero uno al mondo.