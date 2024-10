Rafa Nadal, lo spagnolo si ritira dal tennis professionistico: quando sarà la sua ultima partita

10 ottobre 2024 a

Oggi, giovedì 10 ottobre, è un giorno triste per il tennis mondiale. Rafa Nadal, uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi, si ritira dai campi di gioco. L'annuncio è arrivato con un video pubblicato sui social. La Final 8 di Coppa Davis a Malaga dal 19 al 24 novembre sarà il suo ultimo torneo da tennista professionista.

Il maiorchino, 38 anni, ha collezionato in 22 anni di carriera 92 titoli, di cui 22 del Grande Slam. Ha inoltre conquistato l'oro alle Olimpiadi, sia nel singolo che nel doppio, e cinque volte la Coppa Davis con la squadra spagnola. La decisione di ritirarsi arriva dopo un lungo periodo segnato da infortuni, in particolare quello alla gamba sinistra, che lo hanno tenuto fuori per quasi tutta la stagione 2023.

"Sono molto felice che il mio ultimo torneo sarà la fase finale della Coppa Davis nel mio paese. Penso che chiuda il cerchio dato che una delle mie prime grandi gioie come tennista professionista è stata la finale di Siviglia nel 2004. Mi sento super fortunato per tutte le cose che ho potuto vivere. Voglio ringraziare l'intero settore del tennis, tutte le persone che compongono questo sport e coloro che sono stati miei compagni di squadra per così tanti anni, soprattutto i miei grandi rivali. Ho passato molte ore con loro e ho vissuto momenti che ricorderò per il resto della mia vita", ha proseguito Nadal mentre si alternano le immagini dei suoi grandi duelli con Roger Federer e Novak Djokovic.