Sinner allunga su Alcaraz in classifica: soldi, quanto ha vinto dopo Djokovic, cifra da capogiro

Chiamatelo pure Re di Shangai. Diventa sempre più complesso definire Jannik Sinner e raccontarne la forza, ormai pari solo alla compostezza con cui accoglie trionfi ed elogia avversari. Parlino i numeri quindi: 7-6, 6-3 a Novak Djokovic, settimo titolo stagionale, il numero 17 in carriera. A soli 23 anni e con la certezza, già acquisita ieri, di chiudere il 2024 in testa al ranking Atp. Anche Shanghai è ai suoi piedi e Djokovic lo esalta come meglio non potrebbe: "È stato troppo bravo per me".

Troppo bravo persino per un fenomeno, come il 37enne di Belgrado, che vincendo avrebbe raggiunto quota 100 titoli in carriera e agganciato il record di partite da «1000» vinte di Nadal (409). Troppo forte Sinner, alla 65esima vittoria in stagione, a fronte di sole 6 sconfitte. Davanti agli occhi di Roger Federer Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero, seduti in tribuna, servizi dominanti, neanche una palla break concessa dai due ed è quindi inevitabile l’approdio al tie-break, spartiacque del match e ormai autentica comfort zone del fuoriclasse altoatesino. Con il suo settimo titolo stagionale vinto a Shanghai, e di peso visto che è un Masters 1000, Jannik Sinner allunga in classifica Atp sul rivale Carlos Alcaraz, uscito dal torneo cinese ai quarti contro il ceco Machac.

L’azzurro al momento ha 11920 punti contro i 7120 di Alcaraz, +4800. Ma quanto ha vinto Sinner oggi a Shangai? Sinner si è portato a casa più di un milioen di euro, mentre per Djokovic ci sono circa 500.000 dollari. Ecco qui di seguito il tariffario completo in dollari del torneo:

Vincitore $ 1.100.000 (1.000000 euro) – 1000 punti

Finale $ 585.000 (534.310 euro) – 650 punti

Semifinale $ 325.000 (296.840 euro) – 400 punti

Quarti di finale $ 185.000 (165.828 euro) – 200 punti

Ottavi di finale $ 101.000 (90.533 euro) – 1000 punti

Terzo turno 59.100 (52.975 euro) – 50 punti

Secondo turno 34.500 (30.925 euro) – 20 punti

Primo turno $ 23.250 (20.841) – 10 punti