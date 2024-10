Sinner, sul palco di Shanghai si presenta così: il dettaglio che non è sfuggito

13 ottobre 2024 a

Jannik Sinner conquista anche il Masters 1000 di Shanghai. E così in finale è stato battuto Novak Djokovic, con il punteggio di 7-6, 6-3. Un risultato che porta il tennista italiano a diventare il più giovane campione nella storia del torneo e il primo in grado di battere Djokovic in finale a Shanghai. Eppure, oltre alla bravura, c'è un altro dettaglio che non è sfuggito ai fan ed è quello legato alla sua maglietta. Il campione, salendo sul palco per la premiazione, ha sfoggiato una t-shirt tutt'altro che nuova.

Quale? Semplice, quella con l'immagine di una volpe col cappellino e la scritta Sha e il codice 001. Non è la prima volta che Jannik la indossa. Lo aveva già fatto nelle interviste post partita, finale compresa, e in alcuni eventi collaterali. Stando alle prime informazioni sembra che costi circa 30 dollari e in pochissimo tempo è andata letteralmente a ruba, tanto da diventare introvabile.

Forza!! Shanghai you have been amazing



Thank you to all of my team, both here and home. Let’s keep working! pic.twitter.com/jbPnT1IjZX — Jannik Sinner (@janniksin) October 13, 2024

Ma perché proprio la volpe? Con ogni probabilità il logo è legato al suo soprannome. Fin dai tempi della scuola, Sinner è conosciuto come "Fox" ("Volpe"). Non a caso proprio il disegno di una volpe è diventato il suo marchio. Sul suo profilo Instagram Sinner ha spiegato il significato dei vari componenti del logo. Se l'effetto principale è a forma di volpe, le orecchie ricordano le sue montagne, quelle dove è cresciuto e dove ha iniziato la sua storia sportiva.