Sinner "il macellaio". Panatta e Bertolucci, parole pesantissime dopo Shanghai

14 ottobre 2024 a

a

a

“Sinner? Potrebbe fare il macellaio”. Hanno detto così, scherzando, gli ex tennisti Adriano Panatta e Paolo Bertolucci durante la puntata di “Michette e polpette” nel podcast prodotto da Fandango. Tutto è partito dalle parole del Campione del Mondo 1976 ai Roland Garros: “Tutti i giocatori, anche quelli meno prestigiosi di Djokovic, giocano un set e poi lui (Sinner, ndr) li trita — ha detto Panatta sorridendo — Lui ha un tritacarne che mette in funzione piano piano, e alla fine i suoi avversari diventano polpette, chi al sugo, chi fritte, ma sempre polpette. Lui potrebbe fare tranquillamente il macellaio perché fa a pezzi gli avversari, li trita”.

Bertolucci, condividendo, ha aggiunto: “Tutto senza fare una piega, sta lavorando, sempre in assoluta tranquillità. Secondo me, dimmi se ho torto o ragione, sai dove è migliorato moltissimo? Si muove 4-5 volte meglio di un anno fa. Ormai i suoi allunghi hanno superato quelli di Djokovic, ribatte delle palle in estensione a un metro dalla linea di fondo”.

Jannik Sinner, re di Shangai! Il colpo con cui rovina la festa di Djokovic, perché il serbo è crollato | Video

Il discorso è poi proseguito mantenendo i toni scherzosi: "Quale canzone canteresti a Sinner?”, ha chiesto Panatta. E il suo amico: "La canzone di Heidi perché lui è nato in mezzo alle montagne, ha iniziato a giocare con Heidi, quindi quella”. E sempre secondo il primo: "Ora diranno che lui farà parte dei Big Four, io dico che bisogna aspettare un attimo, perché quanto hanno vinto loro? Gli auguro di vincere anche di più — ha detto ancora — Lui comunque è senza dubbio il numero uno, mi ha deluso Alcaraz. Credo che l'hanno prossimo devono lavorare molto su Alcaraz per contrastare Sinner”.

Adriano Panatta, "è kryptonite per Sinner": chi è il vero avversario in campo di Jannik

Bertolucci ha così risposto: "Ma Alcaraz è così, vince Pechino e perde l'ottavo di finale a Shanghai. È per quello che è numero due con tutti quei punti di distacco. Sinner invece, finale e vittoria. Devono lavorare su Alcaraz mentalmente, gioca ancora troppo a livello juniores, ogni tanto si dimentica e non segue neanche il punteggio, poi certo quando gioca bene... Comunque ha grandi potenzialità, ha due anni in meno di Sinner".