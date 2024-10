Pecco Bagnaia, Giacomo Agostini: "Cosa deve fare se vuole la tripletta mondiale"

Leonardo Iannacci 19 ottobre 2024 a

Gli hanno dedicato persino un film. Un bel docufilm perla precisione che sarà presentato alla Festa del cinema di Roma mercoledì prossimo, 23 ottobre, e completerà l’opera agiografia su uno dei più grandi campioni dello sport mondiale: Giacomo Agostini, 15 volte iridato nelle moto, con 123 gran premi e 10 Tourist Trophy vinti, primati neppure scalfiti dai suoi eredi che portano i nomi fiammanti di Valentino Rossi e Marc Marquez.



Ago, pronto per la prèmiere del film diretto da Giangiacomo De Stefano?

«In realtà arriverò in extremis a Roma, ora sono in Australian, a Phillip Island, dove mi hanno invitato per il weekend del motomondiale. Girerò anche in pista con le mie vecchie care MV per un evento celebrativo. Il film è ok ma le moto rappresentano il mio mondo e sono sempre felice di tornarci».

Dopo l’odierna Sprint, domattina (ore 5, diretta Sky e streaming su Now, differita su TV8 alle 12.05) si corre un gran premio lungo da brividi: a quattro gare dalla fine vede Bagnaia tonico per il tris iridato?

«Sì, dipenderà da tante cose. I dieci punti di svantaggio da Martin sono un ostacolo ma per lui superabile».



Finora è stato un campionato piuttosto incerto, con diversi ribaltamenti e alcune cadute. Bello anche?

«Certo, i due si sono alternati più volte in testa alla classifica e questo ha fatto lievitare lo spettacolo delle MotoGp che un tempo era dato in flessione».



Chi deciderà la sfida mondiale?

«Chi farà meno errori. A questo punto mancano otto gare, quattro lunghe e quattro Sprint. Una caduta o una rottura meccanica potrebbero essere decisive.

Non ci sarà più possibilità di riparare eventuali inconvenienti».



Che aria si respira ai box a Phillip Island, a quattro gare dalla fine del Mondiale?

«La durezza della sfida si sente, la tensione è alta ma Bagnaia è abituato a questo clima».



Chi è favorito?

«Pecco è un pilota ragionatore, un po’ come ero io. L’ho sempre considerato un erede in tal senso. Martin, da spagnolo, è più focoso, più portato ad attaccare».



Lei ha affrontato mille situazioni del genere, cosa provava in finali così tesi?

«Pensavo: non posso più sbagliare. E Pecco deve pensare la stessa cosa».



Durante la stagione Bagnaia e Martin sono caduti molte volte. Come mai?

«Sono bravi, spingono sempre al limite e talvolta scivolano via. Non è come una volta che ti facevi molto male, le piste sono più sicure e ti portano ad andare sempre al limite».



Entrambi corrono su Ducati: il marchio bolognese non favorirà l’uno o l’altro, vero?

«Affatto. La Ducati è una casa motociclistica seria. Vincerà chi se lo merita».



Il fine settimana qui in Australia cosa potrebbe suggerire?

«Darà indicazioni importanti ma il mondiale si chiuderà a Valencia. La volata finale è più eccitante se il verdetto resta in sospeso fino all’ultimo».



Enea Bastianini sta facendo una bella stagione, vero?

«Mi piace il suo modo di attaccare e di aggredire».



E poi c’è stato il ritorno in grande stile di Marquez: l’anno prossimo lo rivedremo in lotta per il mondiale?

«Guida la moto dell’anno scorso ma è sempre lui. Nel 2025 sarà lì, non mollerà mai».



Del film “Ago” cosa ci può anticipare?

«Che ne sono orgoglioso, sono in pochi ad avere avuto una carriera così intensa e lunga come la mia. Sono felice che sia messa in questo docufilm che però, le dico la verità, vedrò integrale per la prima volta a Roma».



La sua vita è leggenda: quali sono stati i momenti top?

«La 200 Miglia di Daytona nel 1974. Era la prima gara negli Stati Uniti e la prima con una Yamaha due tempi, dopo gli anni trionfali con le MV quattro tempi».



Daytona fu la sua consacrazione?

«Sì. L’asso di casa, Kenny Roberts, disse: “ma chi è questo Agostini, il vero campione sono io”. Il giorno dopo, su quella pista sopraelevata, gli diedi una bella spazzolata. Finita la gara ero disidratato. Mi sdraiai per terra e Roberts si avvicinò: “ho capito, il campione sei tu, Giacomo. Scusa”».



La sua epopea, perché di questo si tratta, nel film viene celebrata anche con testimonianze che non si aspettava, vero?

«Sono delle sorprese, belle sorprese: ci sono parole di Freddie Spencer, Marc Marquez, Carmelo Ezpeleta, Marco Lucchinelli. Ma anche di Gianni Morandi che ha vissuto quei magnifici anni sull’onda del successo musicale. Non è andata poi così male a me e Gianni, vero?».