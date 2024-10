Jannik Sinner "spulcia" Carlos Alcaraz: il video che fa il giro del mondo

20 ottobre 2024 a

Alla fine Jannik Sinner batte anche Carlos Alcaraz: prima vittoria nel 2024 sullo spagnolo, una vittoria che arriva nella finalissima del Six Kings Slam di Riyad, dove l'altoatesino si è imposto in rimonta per 6-7, 6-3, 6-3. Una vittoria che non vale punti nella classifica Atp ma che permette al ragazzo di San Candido di incassare l'assegno più ricco di sempre, 6 milioni di dollari, quasi tre volte superiore al premio dell'Australian Open vinto a gennaio.

Una partita bellissima, vera, tirata, insomma che aveva ben poco a che fare con l'esibizione. Sinner perde il primo set al tie-break, dunque nel secondo si fa recuperare un break dallo spagnolo, salvo poi ri-breakkarlo e portare a casa la partita. Infine, nel terzo set, Jannik è stato semplicemente impeccabile: ha macinato un tennis perfetto di fronte al quale il rivale non ha potuto che arrendersi.

A fine partita i due hanno espresso la loro stima reciproca, tra risate e abbracci che si sono scambiati nel corso delle interviste. Ma non solo: poco prima delle interviste di rito, infatti, i due si erano ritrovati sotto una pioggia di coriandoli, quelli che hanno invaso il palazzetto per celebrare il vincitore. E proprio quei coriandoli sono stati al centro di un momento molto curioso, quello che potete vedere nel video qui in calce: Sinner, infatti, si è premurato di "spulciare" Alcaraz, togliendogli ogni coriandolo che è riuscito a trovare nella folta chioma corvina della spagnolo. Un video che spopola sui social e che dimostra i buoni rapporti tra i due ma, soprattutto, l'animo gentile di Jannik Sinner.