Liverpool, portiere para due rigori a un bimbo: si scatena l'inferno

Parare due rigori a un bambino, credendo quasi di giocare ancora una partita di Champions o di Premier League. Ci ha creduto forse un po’ troppo David James, ex portiere inglese che ha giocato fino a 40 anni nella sua carriera. È finito al centro delle cronache durante l’intervallo di Liverpool-Chelsea, partita della nona giornata del campionato inglese. Parando due tiri dal dischetto a un ragazzino, ha portato alla reazione negativa da parte dei tifosi della ‘Kop’, che lo hanno subito fischiato. L'iniziativa era benefica e quel bambino sarebbe sicuramente rimasto contento di segnare almeno un gol sotto alla curva. Di mezzo c'erano delle maglie da mettere all’asta e un ragazzino ha provato a trasformare quel rigore, non riuscendoci.

Da un video apparso online, realizzato da uno degli spettatori della tribuna principale, si vede il giovane calciare bene il pallone, ma James in tuffo ha respinto la palla con i piedi. James si è esibito in una bella parata sì, ma confondendo il ragazzo come un attaccante qualsiasi affrontato in passato. Il giovane calciatore ci è rimasto male ma James se ne è infischiato bellamente.

So, half-time standard Chartered penalty shootout at @LFC, the young lad has a chance to retake his penalty.....



Today's signed match shirts and last week's @LiverpoolFCW signed match shirts are live to bid for https://t.co/KlCMW0uQjS#futuremakers pic.twitter.com/pnLhPy3Qrg — David James (@jamosfoundation) October 20, 2024

Così dai tifosi del Liverpool sono partiti copiosi i fischi per il portiere, che in carriera ha vestito le maglie di Liverpool, City, Aston Villa e West Ham United. Il ragazzo che non ha segnato al portiere è stato comunque applaudito dal pubblico, a dimostrazione dell’empatia provata durante quei calci di rigore.