Matteo Berrettini, la lettera di un fan lo sconvolge: "L'ho chiamato come te"

22 ottobre 2024 a

a

a

"Spero che tu trovi tutto ciò che desideri e ami": un tifoso lo ha scritto in una commovente lettera al tennista italiano Matteo Berrettini, che ne è rimasto molto colpito, come si vede in un filmato pubblicato dall'account X di Atp. Nel video, Berrettini legge la lettera per la prima volta davanti alla telecamera e appare visibilmente commosso dalle parole del fan. Quel tifoso gli dice che è diventato un suo ammiratore quando lo ha visto per la prima volta nella semifinale degli US Open 2019 contro Rafa Nadal. Quello fu il primo grande risultato dell'azzurro, ricordato con tanto entusiasmo anche da lui. Da quel momento il tennista italiano è diventato il suo mito.

L'emozione, poi, raggiunge livelli altissimi quando il tifoso dice a Berrettini di aver chiamato suo figlio Matteo proprio in suo onore. Una rivelazione che tocca Berrettini nel profondo, anche perché si tratta di una dimostrazione di affetto non proprio da tutti i giorni. Dopo aver finito di leggere la lettera, il tennista italiano guarda in camera e invita Nick, il tifoso che gli ha inviato la lettera, e suo figlio Matteo a uno degli eventi dell'ATP della prossima stagione.

Punti sotto pressione: la statistica da fantascienza che dice tutto su Jannik Sinner