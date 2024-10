Camarda crolla a terra dopo il gol annullato. Com'è ridotto a fine partita

23 ottobre 2024 a

Un gol che stava diventando leggendario, interrotto sul più bello dall’arbitro Felix Zwayer. Francesco Camarda poteva diventare il più giovane marcatore della storia della Champions, con i suoi 16 anni, ma la chiamata del Var ha rovinato tutto.

Niente rete del 4-1, arrivata dopo un calcio d’angolo, ma solo il rammarico misto alla gioia della prima presenza in Coppa. Ci ha creduto forte, ha ricevuto l’abbraccio dei compagni, poi è stato preso dalla delusione, che ha sfogato a fine partita quando tutti i compagni sono andati ad abbracciarlo mentre, deluso, si è seduto sul prato di San Siro. Lo hanno tirato su Okafor e Pulisic, prima che il giocatore, titolare nel Milan Futuro in Serie C, ricevesse l’abbraccio tenero dei suoi genitori appostati nella parte bassa della tribuna per attenderlo.

Ci ha pensato sua madre a rincuorarlo dopo il momento doloroso. Un momento che però sarà di crescita e lo aiuterà molto. "Coraggio, Francesco. Siamo tutti così orgogliosi di te!”, scrive il Milan sui suoi account social, postando la foto di Camarda seduto per terra sul prato di San Siro, rincuorato da Pulisic che poco dopo si avvicina a lui per rialzarlo.

Il messaggio a Fonseca e alla società è comunque arrivato: io ci sono, sono in crescita e posso dire tanto. Il pubblico ha apprezzato il suo talento e spera di rivederlo presto in campo. Il futuro per l’attacco, intanto, il club di Milano lo ha già assicurato.