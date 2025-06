Milan, addio Camarda: va a Lecce, tifosi in rivolta

Il Milan perde pezzi. Francesco Camarda, il baby fenomeno rossonero, andrà in prestito al Lecce. Come ha spiegato Gianluca Di Marzio su X, il giovane azzurro si trasferirà con la formula del prestito che però non sarà secco. Il club infatti si è riservato il diritto di riscatto. Ma il Diavolo, dal canto suo, ha mantenuto un diritto di contro-riscatto maggiorato seppur di poco in modo da non perdere il controllo sul cartellino del bomber italiano.

Una formula non nuova dalle parti di Casa Milan. Si tratta infatti dello stesso meccanismo che aveva portato Lorenzo Colombo a trasferirsi da Milano a Lecce. La punta uscita dalla primavera rossonera fu l'autore del rigore decisivo che salvò i salentini nella stagione 2022/2023. Così la squadra salentina decise di esercitare il diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro. Ma i rossoneri lo contro-riscattarono per soli 3 milioni. Francesco Camarda è un classe 2008. Quindi è ancora giovanissimo: ha appena 17 anni. nell'ultima stagione con il Milan ha collezionato 10 presenze in serie A e 4 in Champions League. Ma all'attivo non può - ancora - vantare nessuna rete.