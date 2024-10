Tennis, durante Draper-Darderi arriva il rider: caos per la consegna sugli spalti

25 ottobre 2024 a

Una scena surreale, con l’arbitro rivolto in direzione del pubblico. Nel pieno match di tennis tra Draper e Darderi, valido per gli ottavi di finale del torneo di Vienna, c’è stata una interruzione che ha del clamoroso. Il motivo è l'arrivo di un fattorino, che ha portato uno spuntino ad alcuni tifosi presenti sugli spalti. Il giudice di sedia è stato così costretto a richiamare il rider, prima di far riprendere il gioco ai due tennisti. Il fatto è accaduto sul 2-2 e servizio a favore dell’italiano. Dopo lo stop, gli spettatori, increduli, hanno guardato sugli spalti, notando che un fattorino vestito di arancione stava cercando qualcuno con una busta e un foglio di carta in mano.

Il lavoratore ha portato a termine la sua missione, ma ha disturbato nel gioco i tennisti, per questo il match è stato interrotto. Il giudice di sedia attraverso il microfono si è fatto sentire con il primo: "Bitte, bitte!", ovvero "Per favore", prima chiarire al diretto interessato che ce l'aveva proprio con lui: "Sì, tu".

A couple of fans appear to be hungry during Draper vs Darderi #erstebankopen pic.twitter.com/MpT43XFUsp — Tennis TV (@TennisTV) October 24, 2024

A un certo punto, anche su indicazione dei presenti il rider ha capito che era il caso di sedersi per far sì che il gioco proseguisse. Un piccolo colpo di scena che non ha comunque alterato in maniera decisiva l’andamento del match, vinto da Draper su Darderi per due set a zero (7-5, 6-1).