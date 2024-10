Milan, Rafa Leao ancora fuori col Napoli? Prime conferme, è guerra totale con Fonseca

28 ottobre 2024 a

Dopo il "turno di riposo" forzato dovuto allo slittamento, inspiegabile, di Bologna-Milan, i rossoneri stanno per tornare in campo: domani, martedì 29 ottobre, alle 20.45 a San Siro si giocherà la partitissima tra Milan e Napoli, Paulo Fonseca contro Antonio Conte.

I tre punti in palio sono importantissimi per entrambe le squadre: il Napoli potrebbe almeno mantenere le quattro lunghezze di vantaggio sull'Inter mentre il Milan potrebbe centrare un decisivo salto in avanti in classifica.

Dunque, alla vigilia della partita, ecco filtrare le indiscrezioni sulle formazioni che verranno schierate. E a colpire, in particolare, sono le indiscrezioni che riguardano il Milan e le scelte di Paulo Fonseca: quasi certamente, infatti, Rafa Leao si dovrà accomodare ancora una volta in panchina. Fuori dall'11 titolare, il tutto dopo essere stato sostituito nel match di Champions League contro il Club Brugge dopo 60 minuti di gioco. Sostituzione forse un poco ingenerosa, anche se un solo minuto dopo il cambio la partita si è sbloccata con il gol di Reijnders. Emblematica la mancata esultanza di Leao, che non ha festeggiato insieme ai compagni la rete del vantaggio.

Insomma, storie tesissime tra portoghesi, tra Fonseca e tra Leao. E a rendere queste storie ancor più tese il fatto che il mister avrebbe deciso di tenere il numero 10 in panchina anche nel match contro la capolista, contro il Napoli. Secondo quanto trapela, il Milan dovrebbe scendere in campo con Mike Maignan tra i pali, dunque i terzini dovrebbero essere Emerson Royal e Filippo Terracciano (poiché Hernandez è squalificato). Come centrali di difesa, Tomori e Pavolovic. Quindi il centrocampo: Fofana, Loftus Cheek (Reijnders è parimenti fuori per squalifica) mentre sulla tre quarti dovrebbero esserci come esterni Chukueze e Okafor, Pulisic al centro. Unica punta, Alvaro Morata. Insomma, probabilmente Leao ancora out. E il caso, considerata la rilevanza della partita in questione, si complicherebbe in modo profonfo. Forse irrisolvibile...