Jannik Sinner fulmina il giornalista: "Non gioco per soldi, è molto semplice"

"Non gioco per soldi. È molto semplice": Jannik Sinner, numero uno del mondo, lo ha detto in un'intervista a Eurosport rispondendo a una domanda sull'assegno da capogiro che si è portato a casa dopo il trionfo contro Carlos Alcarez nel Six Kings Slam. L'altoatesino si è affermato nel torneo-esibizione in Arabia Saudita, vincendo un montepremi da capogiro pari a 6 milioni di dollari. "Certo, è stato un bel premio, ma ci sono andato perché c'erano probabilmente i sei migliori giocatori del mondo e puoi misurarti con loro ed è stato anche un bell'evento", ha detto Sinner.

"Ho giocato le partite nel modo giusto e spero che questo possa migliorarmi come giocatore anche in futuro", ha aggiunto il tennista italiano. Gli altri partecipanti del torneo, invece, anno incassato il gettone da 1.5 milioni di dollari, ovvero 1.36 milioni di euro. Finora Sinner sta vivendo la stagione migliore della sua carriera, con due titoli del Grande Slam nei due tornei sul cemento, oltre ad altri cinque titoli vinti a Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati e Shanghai.

Parlando del dualismo con lo spagnolo Alcaraz, invece, Sinner ha spiegato: "Dico sempre che non ci siamo solo io e Carlos, sai, è molto difficile dire questo. Ci sono molti, molti giocatori grandiosi e nuovi giocatori emergenti. Non sai mai cosa succederà, quindi devi sempre lavorare". L'azzurro, quindi, ha detto di essere concentrato sul lavoro senza pensare alla classifica: "Non ci penso molto, ora ci sono e cerco solo di giocarmela. Certo, non è mai facile, sai, essere in quella posizione, ma dico sempre che è un enorme privilegio essere in questa posizione e cerco di godermi un po' di buon tennis. Il resto non posso controllarlo".