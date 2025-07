Sinner si prende Wimbledon, Meloni: "Orgogliosi di te, campione!"

"Un’altra pagina di storia per lo sport italiano: Jannik Sinner trionfa a Wimbledon e fa sognare un’intera Nazione. Orgogliosi di te, campione!": la premier Giorgia Meloni lo ha scritto sui social dopo la vittoria del 23enne azzurro nella finale del torneo inglese contro Carlos Alcaraz. Il tennista numero uno al mondo si è imposto in 4 set (4-6, 6-4, 6-4, 6-4) in tre ore e sei minuti di gioco. La sua è una vittoria epocale perché si tratta del primo italiano che trionfa a Londra.

Congratulazioni anche da parte del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che su X ha scritto:"La storia. Jannik Sinner!". "Jannik Sinner campione di Wimbledon 2025!!! Sei nella storia Jannik!!! Con il cuore in gola abbiamo tutti sofferto insieme a te, l’Italia è orgogliosa di te!!!", ha commentato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.