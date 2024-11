Alcaraz fuori a Parigi Bercy: bruttissima notizia per Jannik Sinner

01 novembre 2024 a

Carlos Alcaraz è stato eliminato dal torneo di Parigi Bercy per mano di Ugo Humbert. E la sua disfatta potrebbe avere delle brutte conseguenze. Sia per il suo ranking sia per Jannik Sinner. Lo spagnolo infatti rischia di perdere la posizione di numero due al mondo. E ciò potrebbe avere delle ripercussioni anche per le Finals che si svolgeranno questo novembre a Torino. A soffiargli il posto nella classifica potrebbe essere Alexandre Zverev, che al momento ricopre il terzo gradino del podio. Se il tedesco dove raggiungere la finale di Parigi diventerebbe infatti il nuovo numero due al mondo. E così Alacaraz si ritroverebbe nello stesso gironcino di Sinner al torneo dei maestri del tennis.

Sinner e Alcaraz, in caso di qualificazione, non si potrebbero scontrare in semifinale. Ma in finale sì. Perciò gli appassionati di tennis potrebbero assistere a un doppio confronto a Torino. Lo spagnolo, comunque, non arriva benissimo all’appuntamento delle Finals. Il fenomeno di Murcia non sembra essere al massimo della forma, come spesso gli succede in questa parte di stagione.

Ma non finisce qui. Potrebbe anche delinearsi il cosiddetto girone dei sogni: Sinner-Alcaraz-Djokovic. Sempre che il serbo riesca a qualificarsi alle Finals e che decida di andarci, dato che in questo momento si trova in vacanza alle Maldive con la sua famiglia. Non è detto comunque che l’ex n.1 del mondo a Torino si qualifichi con tutta questa facilità.