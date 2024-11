Dusan Vlahovic, la voce bomba: la big di Serie A che lo compra a gennaio

01 novembre 2024 a

Dusan Vlahovic continua a mangiarsi gol già fatti. Ma gli estimatori non gli mancano. Il numero 9 della Juventus è al momento l'unico centravanti a disposizione di Thiago Motta. E, nonostante gli innumerevoli errori commessi in questo inizio di stagione, ha già messo a segno diverse reti. E su di lui potrebbe piombare una diretta concorrente dei bianconeri per centrare la qualificazione nella prossima edizione della Champions League.

Il Milan è alla disperata ricerca di un nuovo bomber. E starebbe proprio pensando a Vlahovic come nuova punta di diamante del Diavolo. Difficile, però, che Thiago Motta lasci partire uno dei giocatori più forti - e più pagati - della Juventus. Difficile anche che Cristiano Giuntoli dia una scossa del genere a una squadra che, soprattutto nel reparto offensivo, produce molto poco. Forse si tratta soltanto di una suggestione.

Chi invece potrebbe fare il percorso opposto è Luka Jovic. Non in sostituzione di Vlahovic, bensì come suo vice. La Juve infatti è in totale emergenza in attacco. Arkadius Milik non si vede dallo scorso anno e c'è tanta incertezza sui tempi di recupero e su come tornerà in campo. Thiago Motta stima l'attaccante del Milan e la Juve potrebbe essere la sua - ennesima - occasione di rilancio in Serie A.