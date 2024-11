Sinner, impensabile Zverev: "Credo che Jannik abbia qualcosa da ridire..."

02 novembre 2024 a

a

a

Pioggia di complimenti per Alexander Zverev. A spendere belle parole per il tennista impegnato nella semifinale del Masters 1000 di Parigi-Bercy non è un suo fan, bensì il suo avversario: Stefanos Tsitsipas. Dopo averlo battuto nell'ultimo match, Zverev si è guadagnato la stima del giocatore greco che lo ha definito il tennista che ha fatto i maggiori progressi nell'ultimo anno da un punto di vista tennistico. Complimenti che il 27enne tedesco ha accettato più che volentieri, senza però dimenticare Jannik Sinner.

"Penso - ha risposto sorridendo - che Jannik Sinner abbia qualcosa da ridire su questo. Ma sono felice che Stefanos la pensi così. Questo è un grande complimento per me da parte sua, quindi grazie a lui per questo. Io ci provo, lavoro su me stesso, provo cose diverse, questo è certo. Il tennis non si ferma, devi continuare a cercare modi per migliorare. Vedi come stanno giocando Jannik e Carlos adesso, il tennis sta diventando così veloce e aggressivo che, sì, devi cercare modi per migliorare il tuo gioco".

D'altronde Sasha non poteva fare a meno di ricordare la bravura di chi, come Sinner, è il numero uno al mondo: "In questo momento Sinner e Alcaraz sono il numero 1 e il numero 2. Entrambi hanno vinto due tornei del Grande Slam quest'anno, quindi non ci sono dubbi. Anche se finissi questa stagione davanti a Carlos, cosa ancora possibile, continuo a credere che loro siano il numero 1 e il numero 2, semplicemente per i loro risultati". In ogni caso, tornando alla semifinale, Zverev se la deve vedere con il danese Holger Rune. Qualora vincesse il giocatore si porterebbe a 7365 punti nel ranking (adesso è virtualmente a 7115), superando Alcaraz fermo a 7210.