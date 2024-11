Jannik Sinner, ecco con chi si è allenato: una scelta che la dice lunghissima

03 novembre 2024 a

Con l'obiettivo più ambito sempre più a portata di mano, la prima vittoria di peso in Italia, Jannik Sinner si prepara ad affrontare il suo grande momento alle ATP Finals di Torino. L’arrivo è previsto oggi, domenica 3 novembre, giorno in cui inizia ufficialmente la sua "missione Finals".

La settimana sarà intensa, scandita da sessioni di allenamento e impegni mediatici prima dell’inizio del torneo, fissato per il 10 novembre. Ieri, sabato 2 novembre, Sinner si è allenato con Rocco Piatti, giovane promessa del tennis e figlio del suo ex allenatore Riccardo Piatti, con cui ha collaborato fino al 2022. Un allenamento dal grande valore simbolico: in un certo senso, la strada di Sinner è tornata ad incrociarsi con quella di Piatti.

Rocco Piatti, classe 2004, compete principalmente nel circuito Itf, e ha condiviso alcuni scambi sotto rete con Jannik sul cemento del Country Club, dopo una sessione di preparazione venerdì con Radek Stepanek. L'allenamento si è concluso con un momento di relax per scattare qualche foto sotto il sole del Principato, prima di partire per Torino.

Per Sinner, queste Finals rappresentano una chance unica per coronare la stagione con una vittoria, dopo l'amara sconfitta subita lo scorso anno in finale contro Novak Djokovic. Quest'anno, il serbo potrebbe trovarsi di nuovo nel suo gruppo, così come Carlos Alcaraz, recentemente superato da Alexander Zverev al numero 2 grazie alle prestazioni del tedesco a Bercy. Già, sarà durissima. Soprattutto il big-match con Alcaraz, il rivale dei rivali.