Taylor Fritz, banditi entrano nella casa del tennista: le immagini, come li ha cacciati

Taylor Fritz ha scacciato dei ladri entrati in casa con la sua racchetta. L'episodio è avvenuto a Londra, nella notte tra venerdì 1° e sabato 2 novembre. Il tennista si trovava nella capitale inglese insieme alla sua fidanzata Morgan. I due avevano deciso di trascorrere qualche giorni di vacanza e, per l'occasione, avevano optato per un soggiorno offerto dalla celebre piattaforma Airbnb. Ma, proprio mentre si trovavano dentro casa, alcuni ladri hanno cercato di fare irruzione.

"Alle 4 del mattino, io e Taylor siamo stati svegliati da qualcuno che cercava di inserire il codice e forzare la porta d'ingresso dell'Airbnb in cui alloggiamo a Londra - ha raccontato Morgan sui social -. Dico a Taylor di correre a chiudere la seconda serratura perché sono in piedi fuori cercando di entrare e la prima è stata rimossa". Il campione ha poi preso in mano la situazione, scacciando i malviventi con il suo attrezzo del mestiere. "Di tutte le potenziali armi in questa casa, quest'uomo afferra una racchetta", ha spiegato la fidanzata di Taylor.

La disavventura di Londra ha convinto Taylor e Morgan a lanciare un allarme ai propri fan sui rischi di prenotare un alloggio con Airbnb. "Soggiornate in hotel soprattutto se viaggiate da soli o con ragazze - ha lamentato la ragazza -. Airbnb è così pericoloso. Sono presi di mira in molte città. Ho giurato a me stessa che non ci sarei tornata più, ma chiaramente non ho imparato la lezione".

Immediata la replica della stessa piattaforma immobiliare che, per bocca del suo portavoce, ha spiegato ha Fox News: "Prendiamo sul serio segnalazioni come questa e stiamo indagando attivamente su questo incidente. Siamo grati di sapere che Morgan e Taylor sono al sicuro e li abbiamo contattati per fornire un rimborso completo e ulteriore assistenza, in particolare in termini di nuova prenotazione".