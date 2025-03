Matteo Berrettini esasperato da Fritz: "Alla fine...", lo sfogo a fine partita

Ora che Jannik Sinner è forzatamente fermo per la squalifica di tre mesi patteggiata con la Wada, tutta l’attenzione è sugli altri protagonisti del tennis azzurro. In primis Matteo Berrettini, ultimo italino rimasto in gioco nel Masters 1000 di Miami e, purtroppo, sconfitto da Taylor Fritz nei quarti di finale. Un’eliminazione onorevole, se consideriamo i punteggi: 7-5 nel primo e terzo set per l’americano, 6-7 in favore di Berrettini nel secondo parziale. Insomma, una lotta ad armi pari. Fritz, ancora una volta, si è dimostrato bestia nera del "martello romano", centrando la quinta vittoria consecutiva in altrettanti confronti.

I due, rivali sul campo, non lo sono evidentemente nella vita, perché a fine match si sono scambiati i complimenti, Fritz ha abbracciato l’avversario e commentato con un “bella battaglia”. Berrettini, dal canto suo, ha sorriso amaramente e gli ha risposto: “Alla fine hai sempre la meglio su di me”. L’espressione sul suo volto la diceva lunga sullo sfinimento provato al momento e lo stesso Fritz ha sorriso con lui, dandogli anche una pacca amichevole sulla spalla.