Jannik Sinner, una sorpresa a luci rosse: chi si presenta in hotel, si scatena il delirio

Sale la febbre da Jannik Sinner. Temperature elevatissime a Torino, dove il numero 1 al mondo è arrivato in vista delle Atp Finals, il torneo dei campioni che chiude la stagione Atp. Il ragazzo di San Candido è a caccia della prima vittoria di peso in Italia, davanti al suo pubblico, che ancora manca al suo palmares.

Le Finals di Torino, per il ragazzo di San Candido, sono un appuntamento decisivo, al quale tiene tantissimo. Una vittoria sarebbe il coronamento di una stagione pazzesca, già leggendaria, scandita dalle prime due vittorie Slam, gli Australian Open e gli Us Open.

Jannik è di stanza all'Hotel Principi di Piemonte, davanti al quale, in attesa del suo arrivo, si era radunata una enorme folla, disposta ad attendere ore per di vederlo. Già, la popolarità di Sinner in questo momento è semplicemente stellare, incontenibile, deflagrante.

Nel medesimo hotel, assediato dai fan giorno e notte, erano attesi altri campioni. Ed ecco che ad un certo punto ha fatto capolino un taxi. La folla si interrogava: chi scenderà? Carlos Alcaraz? Daniil Medvedev? O forse Novak Djokovic?

Nulla di tutto ciò: da quel taxi infatti è sceso Rocco Siffredi, il re dell'hard, che si trova a Torino per la tappa del suo spettacolo teatrale autobiografico, dal titolo Rocco. Una scena curiosa, rilanciata sui social da Torino Cronaca, e che ha subito fatto il giro del web. Insomma, per Jannik Sinner una involontaria sorpresa... a luci rosse.