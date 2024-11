Jannik Sinner, "cosa ha aggiunto Anna alla mia vita?": la sconcertante risposta

10 novembre 2024 a

Jannik Sinner si confessa su Equire a poche ore dal debutto negli Atp Finals di Torino. Le sue parole però sono deicate alla fidanzata Anna Kalinaskaya: "Che cosa ha aggiunto alla mia vita Anna? Non credo che sia cambiato nulla – risponde Sinner alla domanda postagli nell'intervista a Equire UK – Avere una ragazza è qualcosa che ti fa sentire bene o ti fa sentire male. Voglio che sia qualcosa che sembri molto naturale, che entra nella mia vita normalmente. Non posso permettermi di cambiare come giocatore o come persona. Questo non è successo, ecco perché funziona".

Ma c'è da badare anche al campo, oggi la competizione entra nel vivo. E così Sinner ha un messaggio ai suoi avversari: "l giocatore che mi ha fatto crescere tanto è Medvedev. Non avevo mai fatto ‘serve and volley' e lui mi ha costretto a farlo per provare a batterlo. Nel tennis impari dal rapporto con il tuo avversario. La vera domanda per un tennista è: ‘Come faccio a entrare nella testa del mio avversario?'. Se indovini la risposta, tutto nella partita cambierà". Insomma, Jannik ci sembra carichissimo per le sfide che lo attendono. Alla faccia di gufi.