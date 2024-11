Juventus, infortunio-choc per Cabal? Estremi rimedi: chi arriva a gennaio

13 novembre 2024 a

Un’altra tegola di una stagione già piena di infortuni. Se a Lipsia aveva detto addio alla sua stagione Gleison Bremer, ora è toccato anche a Cabal, che si è rotto il crociato anteriore del ginocchio sinistro. Così è stato comunicato dallo staff medico della Colombia alla Juventus. Il giocatore rientrerà a Torino e svolgerà nuovi accertamenti presso il JMedical. La coperta è corta almeno fino a gennaio, dato che l’ex allenatore del Bologna ha ora solo a disposizione Kalulu, Gatti, Cambiaso, Danilo, Savona e Rouhi (oltre al classe 2006 Gil Puche).

Troppo pochi, per questo Giuntoli correrà sul mercato in inverno, puntando a un obiettivo già chiaro da tempo: Milan Skriniar. L'ex giocatore dell'Inter ora al Psg lascerà Parigi dove da tempo è ai margini della squadra. Ammesso che la trattativa per il centrale slovacco vada in porto, il problema è che ora un solo innesto non basta più. Le alternativa sono Danso, di nuovo protagonista con il Lens e l’Austria, dopo le visite mediche non superate in estate con la Roma.

Oppure Dragusin (ora al Tottenham), Bijol (Udinese), Andersen (Fulham) e Tah, in scadenza di contratto con il Bayer Leverkusen ma più che altro in orbita Bayern. Dopo il ko di Cabal sono risalite le quotazioni di Kiwior (Arsenal) e si è vociferato anche di Hancko, slovacco come Skriniar ma, a differenza di quanto avviene al Psg, punto di riferimento del Feyenoord. Poche settimane e per Giuntoli sarà già tempo di entrare in azione.