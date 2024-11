Jannik Sinner incontra Max Allegri, il tecnico si scatena: "Mannaggia la miseria..."

13 novembre 2024 a

Altro giro e, tanto per cambiare, altra vittoria per Jannik Sinner a Torino, dove si stanno giocando gli Atp Finals. Nella serata di martedì 12 novembre il numero 1 al mondo ha liquidato in due set Taylor Fritz, lo statunitense che aveva battuto anche a New York nella finalissima degli Us Open, secondo Slam in carriera per l'altoatesino.

E a gustarsi la classe di Sinner alla Inalpi Arena c'era anche Massimiliano Allegri, il tecnico ex Juventus, che ha incontrato nella "pancia" della struttura proprio Jannik. Il mister livornese era appoggiato a un muro intento a parlare con Simone Vagnozzi, coach del ragazzo di San Candido. E proprio Jannik lo ha scorto, dunque si è avvicinato e dice ad Allegri: "Ho visto un gran rovescio ieri...", il tutto mimando il gesto del colpo.

Già, perché alla vigilia proprio Max Allegri si era esibito su un campo da tennis, uno sport a cui spesso e volentieri indulge. "Eh, ho visto un gran rovescio ieri!", ripete a stretto giro di posta Sinner. A quel punto Allegri risponde: "Oh, hai visto? Mannaggia la miseria... Complimenti Jannik!". Nel siparietto poi si inserisce Vagnozzi: "Oggi sul passante sicuramente ha fatto la visualizzazione di te che facevi lungolinea", ha affermato suggernedo che Sinner abbia tratto ispirazione proprio dai colpi tennistici di Allegri.

A chiudere lo scambio ci pensa il mister: "Avevo previsto un 6-2... però bravo!". "Magari... ma adesso va bene così", conclude Sinner con un sorriso prima di infilarsi nello spogliatoio per la doccia di fine partita.