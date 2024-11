Jannik Sinner, "hai mai visto la tua imitazione in tv?": la raggelante risposta del campione

13 novembre 2024 a

Da qualche tempo al Gialappashow c'è un nuovo protagonista: Giovanni Vernia con l'imitazione del numero uno della classifica Atp, Jannik Sinner. Il campione altoatesino è protagonista del programma satirico di Tv 8 ormai da qualche settimana.

Ma a quanto pare fino ad adesso Sinner non aveva mai guardato una clip con il suo alter ego, Vernia. E tra un match e l'altro agli Atp Finals di Torino, proprio qualcuno ha chiesto al tennista un parere su Vernia: "Hai misto la tua imitazione al Gialappashow?". La risposta è sorprendente e spiazza anche i tifosi presenti: "Ehm chi...?".

E ancora: "Qualcosa in realtà l'ho vista anche se non sono sicuro sia quello lo show – spiega e poi continua -. È comunque carina, però non è nulla di… sì". Insomma a quanto pare Jannik non ama particolarmente l'imitazione di Vernia. La sua reazione è stata davvero fredda e qualcuno sospetta che possa essere un pochino permaloso. Ma un'altra ipotesi è che Jannik possa avere un rapporto piuttosto saltuario con il piccolo schermo. Al punto da non aver visto nessuna delle clip che lo riguardano così da vicino. Ma di fatto, va ricordato, l'imitazione di Sinner è diventata piuttosto virale anche sui social. Strano non l'abbia proprio vista tra un reel e l'altro...