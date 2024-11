Jannik Sinner, l'appello social contro Luciano Spalletti: "Boicottate la Nazionale"

14 novembre 2024 a

Ora che Jannik Sinner è già certo di avere un posto alle semifinali delle Atp Finals, gli appassionati sportivi italiani si trovano alle prese con un dilemma spinoso. In sintesi: guardare il match del numero uno al mondo contro Daniil Medvedev o assistere alla partita di Nations League tra la Nazionale allenata da Luciano Spalletti e il Belgio. Badate bene: non si tratta di una questione da poco. Qui sono in gioco gli equilibri dello sport nel nostro Paese. Una nazione che ha sempre portato sul palmo della mano il calcio, anche quando - come nell'ultimo decennio - ci ha regalato più delusione che soddisfazioni. Ma da quando un altoatesino si è preso la scena a suon di slam, tutto è in discussione.

Stando a quanto si legge sui social, le persone hanno pochi dubbi. L'imperativo categorico è guardare Sinner e boicottare la Nazionale. In fondo, la Nations League - come del resto anche le amichevoli delle pause nazionali - sono percepite dai tifosi come inutili, noiose e, soprattutto, pericolose. Il motivo? Capita troppo spesso che i giocatori rientrino nei rispettivi club letteralmente distrutti. Per informazioni chiedete alla Juve, che dovrà fare a meno di Cabal per tantissimo tempo.

"Mi pare ovvio - ha scritto su X un utente - per un tifoso normale seguire Jannik Sinner e boicottare la Nazionale". Più polemico, invece, il commento di Elio: "Veramente geni coloro che hanno programmato la contemporaneità della partita della Nazionale e quella di Sinner. La valorizzazione, la promozione e il rispetto dello sport italiano nel 2024".