Sinner e Kalinskaya, "il vizietto di Anna": tam tam impazzito sui media russi

Un amore sbocciato quest’anno è quello tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya. Ma secondo i rumor, la coppia più seguita del tennis potrebbe essere in un periodo di crisi. Pesa anche l’assenza della giocatrice a Torino, dove Jannik sta disputando le Atp Finals.

Per questo in diversi parlano di crisi, anche i media russi, che hanno avanzato l’ipotesi che i due possano aver deciso di prendersi una pausa di riflessione. Se così fosse si tratterebbe di una realtà del tutto diversa a quella dipinta dal 23enne altoatesino qualche settimana fa, quando il numero uno al mondo aveva parlato del loro rapporto utilizzando parole dolcissime: “Non credo che sia cambiato nulla — le sue parole —. Avere una ragazza è qualcosa che ti fa sentire bene o ti fa sentire male. Voglio che sia qualcosa che sembri molto naturale, che entra nella mia vita normalmente. Non posso permettermi di cambiare come giocatore o come persona. Questo non è successo, ecco perché funziona”.

Secondo i media russi, non sarebbe la prima volta che la tennista smette di seguire Sinner sui social, per poi tornare a seguirlo poco dopo. Un altro elemento che potrebbe smentire la crisi. Forse un modo per lasciare concentrato il tennista, misto alla necessità di dedicarsi ad alcuni progetti in Russia, nonostante l’assenza di Anna a Torino sia stata notata.

Il tennista se la vedrà probabilmente contro Ruud in semifinale, a cui basterà un set conto Rublev per accedere alle semifinali. “Cosa mi ha reso così bravo questa settimana? Non lo so — ha risposto con umiltà dopo la vittoria su Medvedev —. Sono qui, so cosa ho realizzato quest'anno. Cerco di giocare con una buona mentalità. Ho una grande squadra alle spalle, delle belle persone intorno a me che mi supportano”. Poi una parola Jannik l’ha spesa sul suo tennis, dove sta vivendo un’annata pazzesca che chiuderà in testa al ranking, dopo aver ottenuto la vetta durante gli scorsi Roland Garros.