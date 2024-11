Atp Finals, Taylor Fritz è il primo finalista: a sorpresa liquida Alexander Zverev

16 novembre 2024 a

Taylor Fritz è il primo finalista alle Atp Finals di Torino. In semifinale ha sconfitto al tie break del terzo set il tedesco Alexander Zverev, che all'inizio del match era considerato favorito. Il punteggio finale è stato 6-3, 3-6, 7-6 (3). In finale affronterà il vincente della sfida di questa sera tra Jannik Sinner e Casper Ruud.

Qualcuno grida "Forza Juve" quando sul maxischermo appare inquadrato Thiago Motta, allenatore dei bianconeri, seduto tra il pubblico dell'Inalpi Arena per la prima semifinale delle Atp Finals a Torino. A guardare il match tra il tedesco numero due al mondo Alexander Zverev e lo statunitense Taylor Fritz, c'è anche il regista Paolo Sorrentino, a Torino per presentare il suo ultimo lavoro "Parthenope". Platea di politici invece è attesa per questa sera, quando per la seconda semifinale scenderanno in campo Jannik Sinner e Casper Ruud. Sono attesi i ministri Antonio Tajani, Paolo Zangrillo e Andrea Abodi. Ieri sera invece era arrivato Giancarlo Giorgetti.

"Avere un campione come Sinner per l'Italia è importante perché il tennis è uno sport universale. È l'immagine di un Paese che vince. Vince Sinner, e vince con lui l'italia". Lo ha detto a SuperTennis il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Il ministro è stato testimone oculare del percorso che ha portato all'assegnazione delle Nitto Atp Finals all'Italia per la prima volta nella storia del torneo. "È stato un parto travagliato con molte difficoltà e tanto scetticismo all'inizio per la proposta dell'Italia che non aveva mai ospitato le Finals e non aveva ancora Sinner - ha detto -. Il presidente Binaghi ci ha creduto con ostinazione, ne è venuta fuori una grande vicenda della storia del tennis e dello sport in Italia".