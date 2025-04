Matteo Berrettini, clamoroso: stop al match, cosa gli cade dalla tasca

A Montecarlo Matteo berrettini è riuscito nell'impresa di superare Alexander Zverev - numero 2 al mondo - e fare un regalo gigantesco al suo amico Jannik Sinner. Con l'uscita anzitempo del tedesco dal torneo, l'altoatesino è ora sicuro di restare il numero uno al mondo fino a quando non farà ritorno in campo. E non manca molto, dato che è atteso a Roma per giocare - e vincere - gli Internazionali.

Tornando a Berrettini, la sua è stata una partita strepitosa. Nonostante il primo set sia andando all'avversario, nel secondo è riuscito presto a riequilibrare il match. Poi nel terzo è successo letteralmente di tutto. Sul 4-3 per l'azzurro, Berrettini ha perso qualcosa dalla tasca. E il giudice di sedia si è trovato costretto a sospendere per qualche secondo il match. Stando alle immagini trasmesse in tv, sembra che si tratti di un fogliettino o comunque di un pezzo di carta molto piccolo. Poi il punto è andato ancora all'azzurro.