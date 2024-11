Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, la dolorosa conferma a ridosso della finalissima: non c'è nessuno...

17 novembre 2024 a

a

a

Ormai mancano pochissime ore all'ultimo atto delle Atp Finals di Torino, pochissime ore alla finalissima tra l'idolo di casa, Jannik Sinner, e Taylor Fritz, già battuto nel girone e, soprattutto, nell'atto finale degli Us Open dello scorso settembre. Il ragazzo di San Candido e numero 1 al mondo è a caccia del primo, pesante, successo davanti al suo pubblico, quello italiano.

Ma nel corso di questo torneo, il 23enne non ha potuto contare sull'appoggio di Anna Kalinskaya, la sua fidanzata. O forse ex fidanzata: ha smesso di seguirlo sui social e continuano ad inseguirsi voci sulla possibile rottura. In ogni caso, assente anche oggi, alla finalissima di domenica 17 novembre. Certo non la migliore delle notizie, per Jannik.

Tutto il contrario, invece, per Taylor Fritz, seguito passo passo da Morgan Riddle, la sua compagna, che lo ha incoraggiato e spronato sin da quando aveva perso il primo set contro Sinner nel girone delle Atp Finals. Lo statunitense aveva lasciato la prima partita al rivale con il punteggio di 6-4: a quel punto la Riddle lo ha sostenuto a suon di grida al cambio campo, "stay positive!" gli aveva urlato, ovvero non abbatterti, resta positivo.

Jannik Sinner, il tic linguistico nell'intervista: ecco cosa abbiamo capito

Già, Morgan Riddle di personalità ne ha da vendere: influencer da milioni di follower, oggi è soprattutto una figura di spicco nel circuito del tennis professionistico, tanto da essere chiamata con un pizzico di malizia "la donna più famosa nel tennis maschile". Ma sul campo, la finalissima se la giocheranno soltanto in due: Jannik Sinner e Taylor Fritz.