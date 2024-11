Jannik Sinner, la proposta senza precedenti prima della sfida con Fritz: "Se lo merita"

17 novembre 2024 a

a

a

"Proporrò di conferire la cittadinanza onoraria a Jannik Sinner". Sono queste le parole sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, durante la conferenza stampa finale della quarta edizione delle Nitto Atp Finals nel capoluogo del Piemonte. L'idea di Lo Russo è una volontà espressa a poche ore dalla finissima in cui il numero 1 del mondo affronta lo statunitense Taylor Fritz. "Come ringraziamento per le sue imprese sportive e il movimento che ha creato. Questo indipendentemente da come andrà la partita di stasera", ha spiegato il primo cittadino.

D'altronde il campione azzurro ha smosso grande interesse nel tennis. La riprova? Facendo un bilancio dei primi quattro anni di Atp torinesi, il presidente della Regione Alberto Cirio ha fatto notare: "Abbiamo avuto il battesimo del Covid nel 2020, quando spendevamo centomila euro al giorno per i tamponi necessari a far entrare le persone. Anche quella situazione ci ha permesso di migliorare ogni anno per arrivare ai numeri di oggi".

"Perché scarta quella pelosa": Jannik Sinner? Lo strano segreto del campione

Con Sinner infatti è stata superata la quota di 210mila spettatori. Da qui la battuta di Lo Russo al presidente della Federazione Italiana Tennis: "Caro Binaghi prima di portare le Atp Finals da qualche altre parte, dovrei vedertela con me, Cirio e la tua vicepresidente federale Appendino".