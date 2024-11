Adrien Rabiot, dopo la doppietta lo sfregio all'Italia: cosa pubblica sui social

18 novembre 2024 a

La sua doppietta, quella di Adrien Rabiot, ha fatto molto male all’Italia, che non ha chiuso in testa nel girone di Nations League. Bastava perdere con un gol di scarto all’Italia contro la Francia, ma così non è stato dato che il match si è chiuso sul 3-1 per i Bleus. L'ex calciatore della Juventus, dopo la partita, si è tolto anche un piccolo sfizio, postando sui social una foto o meglio un'immagine, un meme, con la quale ha fatto capire di aver provato una gioia particolare, forse doppia, per essere stato decisivo. Forse una frecciata tanto meno non velata nei confronti del suo vecchio club, con il quale l’addio non è stato senza scossoni. Il francese ha fatto un po' di fatica a ricollocarsi e in autunno ha detto sì al Marsiglia, con il quale è tornato a giocare in Ligue 1 dopo diverse stagioni.

Sui social Rabiot ha celebrato la vittoria postando un'immagine, o meglio un meme, quello di Vegeta, uno dei personaggi di Dragon Ball, definito freddo e vendicativo. Il suo meme si usa di solito quando si vuole fare riferimento a una vendetta. Per questo Rabiot ha fatto capire di aver provato piacere nel battere l’Italia, dopo un’esperienza a Torino fra alti e bassi.

Fino a domenica sera contava solo quattro gol con la Francia, uno solo realizzato negli ultimi due anni (contro Gibilterra). La doppietta è sicuramente un traguardo che rimarrà nella sua memoria. Per una piccola, grande, soddisfazione nell’aver ricercato, e trovato, una vendetta personale che ha sfogato sul campo del Meazza.