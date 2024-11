Anna Kalinskaya nel cuore della notte si mostra così: un missile contro Sinner?

19 novembre 2024 a

a

a

Archiviato il trionfo alle Atp Finals, Jannik Sinner guarda subito alla Coppa Davis, ultimo impegno di una stagione fantastica, leggendaria. Ma in queste ore non si parla solo di tennis. Già, al centro della scena ci è piombato anche il gossip.

Tutto, o gran parte, gravita attorno ad Anna Kalinskaya, la compagna russa del numero 1 al mondo, la quale però potrebbe anche essere la ex compagna: assente a Torino per le Finals, ha smesso di seguire Jannik sui social e non ha nemmeno speso una parola sul trionfo del suo compagno o presunto tale, primo trionfo conseguito in terra italiana.

Dunque, col passare delle ore, sono emersi altri dettagli. Mentre le voci su una possibile rottura si rincorrevano e si alimentavano, ecco altre voci, quelle su Maria Braccini, ex fidanzata di Sinner, la quale è stata "sorpresa" a Torino, sugli spalti per assistere alla finalissima. Ma non è tutto: qualche beninformato, infatti, sostiene che tra Maria e Jannik ci sarebbe stato un riavvicinamento, ragione che spiegherebbe senza troppi margini di dubbio la ragione dell'allontanamento tra il ragazzo di San Candido e la russa Kalinskaya.

Per ora, solo illazioni. I due, è cosa nota, per certo non sono molto inclini a parlare del loro privato, figurarsi di quello che ad ora è un gossip puro. E però in molti indugiano sul profilo Instagram di Anna Kalinskaya, che si sta godendo alcuni giorni di vacanza in Florida, Stati Uniti. Molte foto, molti outfit sexy, sole, mare, dolci e festa grande con le amiche. E quando qui in Italia era notte, quella tra lunedì 18 e martedì 19 novembre, ecco che Anna ha pubblicato su Instagram una storia. È buio, lei si mostra in primo piano, maglietta nera e maglione verde. Un filo di trucco, un sorriso appena accenato. E una smorfia tremendamente sexy mentre si porta la mano sulla nuca e si accarezza i capelli. Una storia muta, senza commenti né parole. Che cosa significa? Si tratta di una sorta di messaggio criptico rivolto a Jannik Sinner? Chissà...