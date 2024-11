Jannik Sinner, clamoroso schiaffo in pubblico ad Anna Kalinskaya: ufficiale, è finita malissimo

19 novembre 2024 a

Il 2024 di Jannik SInner può essere analizzato sotto due punti di vista. Il primo - il più evidente agli occhi di tutti - è quello sportivo. L'azzurro ha vinto due grandi slam, le Atp Finals ed è diventato il primo italiano a raggiungere la vetta dell'Olimpo del tennis. Il secondo - quello amoroso - è più difficile da interpretare. L'altoatesino si è fidanzato con una sua collega, Anna Kalinskaya. Ma il loro rapporto è sempre stato un po' tormentato. In effetti non è semplice essere la compagna di uno degli sportivi più chiacchierati del mondo. E soprattutto non è facile riuscire a separare la vita privata da quella pubblica.

Ai giorni nostri, le crisi amorose si affrontano tramite i social. Come? Togliendo il "follow", i "like" o, addirittura, bloccando il partner sui social. Anna sembra volere comunicare ai propri follower che non si sta disperando per la crisi con Jannik. La russa si è fatta fotografare in Florida, a Miami, mentre si diverte insieme alle sue amiche. Una strategia social - al momento efficace - che però potrebbe ritorcersi contro.

Sinner ha da poco assunto un nuovo social media manager. E in molti si stanno chiedendo se con il nuovo collaboratore cambierà anche la strategia social di Jannik. E il social media manager del Maestro 2024 effettivamente ha subito rimosso dei like ad alcune foto della tennista russa, lasciando forse intuire che qualcosa davvero si sia rotto. Che sia l'inizio di una guerra social? Per certo, la mossa pubblica di Jannik Sinner contro Anna è piuttosto clamorosa e sembra lasciare poco spazio ai dubbi: è finita... ?