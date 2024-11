Jannik Sinner, la profezia di Feliciano Lopez: "Quanti Slam può vincere"

20 novembre 2024 a

a

a

La voglia è quella di vincere di nuovo l’insalatiera come accaduto nel 2023, sempre sul cemento indoor di Malaga. Jannik Sinner ci proverà con gli altri compagni della Nazionale di tennis maschile, intanto il direttore della Coppa Davis, l’ex tennista Feliciano Lopez, lo ha elogiato, spendendo anche una parola per Rafa Nadal, che martedì ha dato ufficialmente addio alla carriera dopo l’eliminazione della sua Spagna contro la Svezia: “Rafa è un ragazzo speciale — le parole dello spagnolo al Corriere dello Sport — Purtroppo la scelta del ritiro è stata in parte forzata. Quest’anno avrebbe voluto vivere una stagione intera, ma i piani non sono andati come sperava. Dopo l’Olimpiade si è preso del tempo per riflettere e ha scelto la Davis come il palcoscenico perfetto per dire addio al tennis giocato”.

Sulla dote di Sinner che più lo sorprende si parla della “sua capacità di tenere alta l’asticella — ha detto ancora Feliciano Lopez —. Tutti gli altri vivono alti e bassi, lui no. Se ci penso due anni fa era un giocatore diverso e oggi vuole ancora migliorare, quindi immagino come potrebbe giocare. Se continuasse così…”. Per lo spagnolo, Jannik potrebbe vincere “almeno 14 Slam, andrà sicuramente in doppia cifra”.

Il "gesto estremo" di Anna Kalinskaya: rumors pesanti, come ha 'ribaltato' Sinner

Il prossimo anno, in Coppa Davis, debutterà il nuovo format con un piccolo passo indietro: “Il tempo ha dimostrato che la formula introdotta da Kosmos nel 2019 non fosse la migliore — ha concluso Lopez — Abbiamo scelto di tornare alla formula tradizionale per i primi due turni di febbraio e settembre. Poi chiuderemo con le Final Eight che abbiamo mantenuto perché riunire le migliori 8 del mondo secondo me è qualcosa che funziona”.