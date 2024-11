Coppa Davis, inizio in salita per l'Italia: Lorenzo Musetti battuto da Francisco Cerundolo

21 novembre 2024 a

a

a

Inizia male il percorso dell'Italia alle Finals di Coppa Davis. A Malaga, nei quarti contro l'Argentina Lorenzo Musetti, numero 17 del ranking, è stato battuto nel primo singolare da Francisco Cerundolo (30mo della classifica mondiale) in due set con il punteggio di 6-4 6-1 in un'ora e 34'. L'Italia ora punta su Jannik Sinner che se la vedrà contro Sebastian Baez per tenere vive le speranze di accesso in semifinale per poi giocarsi l'eventuale passaggio del turno nel doppio.

Il 22enne carrarino, che era in vantaggio per 2-1 nei precedenti ma l’argentino (aveva vinto proprio l’ultimo, nel luglio scorso in finale sulla terra di Umago) inizia con un doppio fallo il game d’apertura ma poi infila quattro punti consecutivi (1-0). Chiude con un doppio fallo Francisco il secondo gioco del primo set, consegnando subito il break all’Italia (2-0).

L’argentino, però, se lo riprende immediatamente su un errore di diritto dell’azzurro, che aveva annullato una prima palla-break grazie al servizio (2-1). Nel quarto gioco Cerundolo annulla tre pale-break e completa la rimonta. In quello successivo è Musetti a cancellarne una con un drop-shot sul quale il 26enne di Baires arriva tardi e colpisce male (3-2). L’argentino si complica la vita nel sesto game: avanti 30-0 offre una palla-break sulla quale l’azzurro spedisce fuori la risposta. Ne arriva una seconda, ma Musetti mette largo il rovescio e Cerundolo porta a casa il turno di battuta (3-3). Cosa che non riesce invece a Musetti che mette lungo il diritto perdendo di nuovo il servizio (4-3). Con un doppio fallo l'argentino concede la chance dell’immediato contro-break e poi completa l’opera con un drop-shot di diritto che si spegne in rete (4-4). Nel nono gioco Musetti cancella una prima palla-break ma sulla seconda la sua volée di rovescio si spegne in rete (5-4). Stavolta Cerundolo sfrutta l’occasione e si procura tre set-point: basta il primo per incamerare il 6-4 con la combinazione servizio-diritto.

Musetti accusa il colpo e cede la battuta anche in avvio di seconda frazione, Francisco invece continua a spingere a tutta e conferma il vantaggio (2-0). L’azzurro interrompe a quattro la striscia positiva del suo avversario (2-1) ma nel quinto game è di nuovo in difficoltà: recupera da 15-40 e poi annulla anche una terza chance per il doppio break al suo avversario che, al termine di uno scambio giocato colpendo quasi non ci fosse un domani se ne procura una quarta.

A dare una mano a Musetti ci pensa il servizio ma sulla quinta palla-break il diritto incrociato di Cerundolo prende la riga (4-1). Il 26enne di Baires gioca a braccio sciolto e prende il largo tenendo agevolmente il turno di battuta (5-1). Musetti non c’è più ed arrivano tre match-point: basta il primo perché Cerundolo firma il 6-1 con il diritto in contropiede. Il tutto in poco più di un'ora e 30'.