Anna Kalinskaya e la foto della faida tra Kyrgios e Sinner: un colpo bassissimo

Alla fine non poteva essere altrimenti: Nick Kyrgios, ossessionato letteralmente da Jannik Sinner sotto vari punti di vista, torna in campo e "minaccia" il 23enne altoatesino e su X un commentatore non si trattiene dal condividere, come commento alla notizia, un simpatico meme di Anna Kalinskaya. Ex dell'australiano e, con ogni probabilità, pure del Rosso di San Candido.

A Malaga, Sinner e gli azzurri stanno ancora festeggiando per la vittoria non facilissima contro l'Argentina che ha regalato ai detentori in carica della Coppa Davis la semifinale di sabato contro l'Australia. E intanto Kyrgios, che dopo lunghissimi mesi di stop sta lentamente riconquistando il campo, si scatena in una serie di provocazioni contro l'azzurro, già preso di mira per la storia con la 25enne russa, ex di Nick ("Seconda di servizio", aveva twittato) e diventato suo nemico giurato per il caso Clostebol.

"Senza pomate né imbrogli": Kyrgios torna in campo, subito una porcata contro Sinner | Guarda

Dopo una battuta assai poco riuscita ("Nessuna contaminazione, solo una normale crema su un polso operato. Da un fisioterapista esperto di cui sono responsabile. Felice di essere tornato dopo due anni di depressione fisica, senza imbrogliare il sistema", aveva scritto provocatoriamente qualche giorno fa in una storia su Instagram), il 29enne di Canberra che in carriera vanta 7 titoli vinti, una finale a Wimbledon nel 2022 e un 13esimo posto come miglior ranking mondiale (nel 2016) alla domanda su quale giocatore vorrebbe affrontare al suo ritorno in campo non ha esitato un secondo: "Jannik Sinner. Mi piacerebbe sfidarlo a un certo punto, magari non alla prima partita... ma sarebbe sicuramente una data da segnare sul mio calendario", le sue (oneste) parole durante il podcast degli Australian Open, il torneo di casa.

"Guardate come si muove e come colpisce": Kyrgios, l'ultima provocazione a Jannik Sinner

Tra i commentatori in tanti lo sfottono, sottolineando come con lo Jannik attuale (che già vinse nel 2022 a Miami) non ci sarebbe competizione e che un match non durerebbe più di un'ora. E un utente di X condivide come detto il meme della Kaliskaya che, imbarazzata, fa il classico gesto di passarsi il pollice all'altezza della gola. Tradotto: "Basta", "Tagliate", "Finitela". Azzeccatissimo, oggi. In tutti i sensi.