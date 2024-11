Berrettini, "non ho voglia di soffrire": Panatta fa impazzire tutti, basta una frase

24 novembre 2024 a

a

a

"Oggi non ho voglia di soffrire": Adriano Panatta lo ha detto durante la telecronaca della finale di Coppa Davis a Malaga tra l'azzurro Matteo Berrettini e l'olandese Van de Zandschulp. E per fortuna l'italiano lo ha accontentato, battendo l'avversario in due set (6-4, 6-2). Le parole del commentatore ed ex tennista sono diventate virali sulla piattaforma X, dove le telecronache di Panatta sono parecchio apprezzate. "Panatta non voleva soffrire e infatti non ha sofferto", ha scritto un utente.

Qualcun altro, invece, ha parlato del momento in cui il commentatore se l'è presa con la consolle del dj presente all'evento sportivo. "Panatta ha finito di tifare Berrettini e ora è impegnato a tifare che scoppi la consolle del dj: INSTANCABILE", ha fatto notare un utente. Un altro invece: "Niente, Panatta ce l'ha col deejay". E ancora: "La lotta di Panatta contro la console del dj mi sta uccidendo".

"Mi piacciono le palle accarezzate". Sinner imbattibile? Panatta perde il controllo | Video

Tanta l'emozione invece per Berrettini dopo il match: "Cosa significa giocare indossando l'azzurro? Significa il sogno di un bambino che ha iniziato a giocare a tennis, anche per questo, che ha sognato di diventare professionista anche per questo. E quindi poi alla fine viene tutto più facile, entrare qui ed ascoltare l'inno, emozionarsi, farmi venire i brividi, lavoro per questo. I sacrifici se vogliamo chiamarli così sono fatti per vivere questi momenti qua e quindi cerco di godermeli appieno e poi vittoria o sconfitta è relativo Nel senso che è troppo più bello viversela insomma appieno".