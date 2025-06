Adriano Panatta, pesanti sospetti su Sinner: "Come stanno davvero le cose?"

Wimbledon, per Jannik Sinner, è avvolto da un alone di mistero. Il numero uno al mondo non arriva al grande appuntamento sull'erba nel migliore dei modi. A intasare i suoi pensieri ci sono la cocente sconfitta dopo cinque ore e mezza di gioco con Carlo Alcaraz durante la finale del Roland Garros e l'eliminazione anzitempo da Halle. Lo stesso Adriano Panatta, in un'intervista rilasciata a Mowmag, non ha nascosto una certa perplessità sul prossimo futuro. "Non si sa ma come stanno davvero le cose. È normale che abbia subito il contraccolpo, ma se sia cambiato qualcosa in Sinner non credo. Se avesse perso con Bublik su una superficie diverse come cemento o terra, avrei potuto pensarlo. Ma l’erba è molto insidiosa. Ha sempre riservato sorprese”, ha spiegato la leggenda azzurra.

Poi c'è il capitolo Angelo Mangiante. L'inviato di Sky Sport ha infatti rivelato un retroscena che riguarda proprio il post gara di Parigi di Sinner. "Sono stato male per Sinner quando è venuto a fare l’intervista post partita e si è scusato per il ritardo dicendo che aveva pianto un quarto d’ora negli spogliatoi”, ha detto il giornalista che ha continuato: “Non si aspettava il tifo contro, è rimasto male anche per questo”.