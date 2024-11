Anna Kalinskaya, "tutta questa m...". Il messaggio apparso dopo la vittoria di Sinner

25 novembre 2024 a

Su Instagram c'è addirittura un utente che come nickname ha scelto "Anna che combini". Anna, immaginiamo, è Anna Kalinskaya, visto che proprio sul profilo della 25enne tennista russa, ormai quasi ufficialmente ex fidanzata di Jannik Sinner (mancano conferme formali dai due atleti, ma gli indizi disseminati negli ultimi giorni si sprecano), i commenti velenosi di detto utente si sprecano.

L'ultimo post della Kalinskaya risale al 15 novembre, quando le voci sulla rottura con il 23enne numero 1 al mondo e impegnato alle Atp Finals di Torino iniziavano a fioccare. Lui in Italia, lei lontanissima, persa tra le sue cose. Amicizie, serate mondane, piccole gioie quotidiane solitarie, l'allenamento a Miami.

Da ieri, domenica 24 novembre, si sono moltiplicati i commenti sotto quelle stesse vecchie foto, aggiornati alla vittoria di Sinner e dell'Italia a Malaga, in Coppa Davis. Ed è un diluvio di feroci sfottò e critiche durissime alla Kalinskaya bella moscovita.

"Tutta questa mer***a se l'è cercata lei perché lei si è comportata male con Sinner - assicura Anna che combini, appunto -. Le storie come iniziano possono finire, nessuna tragedia ma il modo di come lei, la cara Anna, usa i social per mettere in ridicolo Sinner è davvero di una bassezza unica. E' cinica e fredda come posta le sue storie mentre il suo ex giocava una partita così importante. In concomitanza con la partita lei posta il mare ma l'altra volta che giocava postava sempre il suo faccione felice a Miami poi l'altra volta una frase, tutto sempre contro Sinner e tutte le volte che lui giocava per non parlare dei like lasciati da questa signora contro Sinner dove facevano i meme contro Sinner. Quindi lasciamo perdere l'aver tolto il segui per la seconda volta, questo è già da bambina però non è così grave ma sono gravi i post contro Sinner alla faccia della privacy". E via di questo passo: "Lei voleva fare la str***za e ci è riuscita, ora Sinner ha una mentalità forte e non si è fatto influenzare da queste min***te fatte da Anna. E' anche più grande di lui ma qui il maturo è Sinner, lei è soltanto una bambina".

Un altro follower domanda in spagnolo: "Si dice che Maria Braccini (la ex di Sinner beccata proprio a Torino, sugli spalti delle finals, pochi giorni fa, ndr) possa essere con il nuotatore Thomas Ceccon? Qualcuno sa qualcosa?". "La strafottenza di questa donna non fa onore a un campione come Sinner quindi spero che ti evapori subito", commenta un altro utente.

C'è chi se la ride ("Ma questa che posta in direct la rava e la fava, dopo che il suo fidanzato ha vinto per la seconda volta, consecutiva, la Coppa Davis!????! Ah, non è più la sua fidanzata? Ah, ecco, allora torna tutto. Daje") e chi invece tifa ancora per il lieto fine (improbabile): "Per favore, se questo pettegolezzo è vero, lasciate andare ogni differenza e tornate insieme. Siete molto carini insieme. Le incomprensioni si verificano nelle relazioni ma la tua capacità di distruggere le cose determina il tuo livello di maturità. A differenza di quanto si può aver sentito, la capacità di perdonare è segno di coraggio e non di codardia. La stagione è finita, ora forse una bella vacanza per riaccendere il fuoco. Spero tu sappia le difficoltà che ha vissuto in questa stagione. Offrigli la forza di affrontare tutto ciò che la richiesta di Wada gli dà addosso".