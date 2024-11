Jannik Sinner gioca a golf, spunta un video sconcertante: eccolo all'opera

26 novembre 2024 a

a

a

Dopo l'ennesimo trionfo stagionale, per Jannik Sinner è già tempo di godersi qualche giorno di meritato riposo insieme alla famiglia. Il numero uno è entrato in modalità vacanza, ma non ha perso la voglia di competere. Anche se in uno sport molto diverso da quello in cui eccelle. L'altoatesino è apparso in un video - già diventato virale sui social - mentre tenta di colpire una pallina con la mazza da golf. Ma il risultato non è stato dei migliori.

Il numero uno al mondo si è posizionato sul tappetino verde per colpire la pallina da golf. Le gambe sembravano poste nel modo corretto, ha caricato il colpo ma ha mancato completamente la pallina. Intanto papà Sinner, che ha assistito alla sua performance, si è lasciato andare una grassa risata.

"Sinner il prossimo anno non giocherà la Coppa": la bomba dopo la vittoria in Davis

Sotto il video postato dal coach Darren Cahill, in tanti hanno scritto di essere rimasti colpiti dall'aver assistito a Sinner che non primeggia in uno sport. "È incoraggiante sapere che c'è una cosa in cui non è particolarmente brillante!", ha commentato un utente su X. Ma c'è anche qualcuno che confida nelle straordinarie doti fisiche di Jannik: "Dategli 2000 palline al giorno, 4 ore al giorno, 9 buche al mattino, 9 buche al pomeriggio, sarà pronto per Natale!".