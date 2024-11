Anna Kalinskaya "è patetica". La foto che fa infuriare il "mondo Sinner"

27 novembre 2024 a

a

a

Ormai il web, e X in particolare, si divide in due categorie quando si parla di Jannik Sinner: non più tra tifosi dell'italiano e anti-tifosi, ma tra chi sta con il rosso di San Candido e chi con Anna Kalinskaya, ormai la sua ex fidanzata.

Da qualche settimana non si fa che parlare infatti della fine della storia d'amore tra il 23enne italiano e la collega 25enne russa. Una liaison iniziata soltanto lo scorso marzo, ma assai "vivace" e ricca di colpi di scena, compreso codazzo polemico di Nick Kyrgios, australiano nemico giurato di Jannik sia per la questione doping sia perché ex della stessa Kalinskaya (tra i due, peraltro, finì piuttosto male). Anna non si è fatta vedere né a Torino, per le Atp Finals, né a Malaga per la Coppa Davis. E mentre Sinner inanellava vittorie su vittorie, lei seminava foto, storie e reels su Instagram per far sapere a tutti quanto stesse bene a Mosca o a Miami, da sola o con le amiche, ma rigorosamente senza mai avere un pensiero per Jannik. Più chiara di così.

"Qualcuno sa qualcosa? Si dice che la Braccini...". La domanda alla Kalinskaya fa esplodere il caso

Da quel momento, è partito un fuoco di fila. In tanti le fanno i complimenti e accusano l'altoatesino di essere sempre troppo concentrato su se stesso e, in sostanza, di non averla mai davvero amata. I tifosi di Sinner, viceversa, la accusano di aver approfittato di lui per farsi pubblicità. Anche in questi giorni di trionfo azzurro. Anna, scrive un utente per esempio, "è patetica. A chi può fregare della sua passeggiata serale quando tutti gli appassionati di tennis stanno seguendo la finale di Coppa Davis. Sinner merita di meglio. Se anche si fossero separati, una donna intelligente si sarebbe comunque congratulata con lui".

"In pace". L'ultima bordata della Kalinskaya, con Sinner è davvero finita male? Un pesante indizio | Guarda

Viceversa, c'è chi approfitta del caso-Kalinskaya per picchiare duro su Sinner, addirittura recuperando una recente dichiarazione dell'amico Matteo Berrettini dopo la finale vinta contro l'Olanda. "Penso che abbia appena dimostrato di essere il miglior giocatore del mondo e, come puoi vedere, è il ragazzo più umile del pianeta. È venuto qui come se non avesse vinto le finali ATP e tutto quello che ha vinto. Ha mostrato così tanto rispetto per la squadra. Prima di scendere in campo in doppio, ha voluto verificare con tutti che la decisione fosse a posto. Questo è speciale. È qualcosa che hai nel cuore. Ovviamente il tennis è impressionante, ma penso che il modo in cui gestisce tutto fuori dal campo e i suoi rapporti con le persone siano ciò che lo rende speciale, e il motivo per cui ora abbiamo due trofei di Coppa Davis".

"Questa è una sciocchezza iperbolica - sentenzia un utente -. Matteo ha incontrato tutti per chiamare in modo credibile Sinner "la persona più umile del pianeta?" Sinner ha mentito e imbrogliato tutti i giocatori del tour e i fan del tennis risultando positivo due volte agli steroidi. E in base ai social media di Anna Kalinskaya è un falso mascalzone". Addirittura?