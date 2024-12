Serie A, il Parma si impone sulla Lazio: Man, Haj e Del Prato lanciano i ducali

01 dicembre 2024 a

Il Parma si impone per 3-1 sulla Lazio alla fine del primo tempo, nella 14/a giornata di Serie A. Un risultato importante per la squadra di Pecchia, che sale a quota 15 punti in classifica e si allontana dalla zona retrocessione. Cade invece la Lazio di Baroni dopo cinque vittorie consecutive, i biancocelesti restano fermi a quota 28 punti sempre in piena zona Champions.

In avvio la Lazio trova il gol con Rovella, ma il Var annulla per un fallo ad inizio azione. Proprio il centrocampista biancoceleste, poi, al 6' è involontario protagonista del gol ducale. E' da un suo disimpegno sbagliato, infatti, che la palla finisce sui piedi di Man bravo a battere Provedel in uscita. Nel recupero del primo tempo l'arbitro Zufferli prima assegna e poi toglie, richiamato dal Var, un rigore alla Lazio per un presunto fallo su Zaccagni. Inevitabile il nervosismo in campo che esplode in una mega rissa tra le due squadre, comprese le panchine, a bordo campo prima del fischio con cui l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. In avvio di ripresa la Lazio prova a spingere, si rende anche pericolosa con Zaccagni, ma al 54' capitola ancora. Il Parma trova il raddoppio con un delizioso destro a giro dal limite del giovane Haj Mohamed, a coronamento di una micidiale ripartenza. La Lazio ormai alle corde prova ancora a reagire con il neo entrato Tchaouna, che in ben due occasioni trova l'opposizione di un grande Suzuki. Nel finale i biancocelesti riescono ad accorciare le distanze con Castellanos, abile ad approfittare di una incredibile disattenzione di Valeri e Suzuki. Nel recupero, infine, è Del Prato a chiudere i conti firmando il definitivo 3-1 per il Parma.