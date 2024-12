Anna Kalinskaya, "Sinner deve stare attento": cosa spunta, "sotto gli occhi di tutti"

02 dicembre 2024 a

Tutti parlano di Jannik Sinner, di Anna Kalinskaya e soprattutto di Jannik Sinner e Anna Kalinskaya in coppia. Anzi, ex coppia. Questo fine di 2024 è caldissimo per quanto riguarda i risultati in campo del 23enne altoatesino, numero 1 del tennis mondiale e per il gossip ormai esploso riguardo alla loro precaria situazione sentimentale.

Il rosso di San Candido e la bella collega di Mosca, che proprio oggi ha compiuto 26 anni, stavano insieme da marzo scorso, praticamente subito dopo la vittoria dell'azzurro all'Australian Open. Hanno passato un primo periodo di crisi in estate, poi l'imbarazzatissimo bacio in pubblico sugli spalti degli Us Open sembrava aver rimesso in moto la passione. Da slam a slam, però, qualcosa evidentemente si era incrinato.

Mentre Sinner passava dalle forche caudine dello scandalo Clostebol (la spada di Damocle del doping pende ancora sulla sua testa e lo farà per qualche altra settimana almeno). Anna si allontanava anche fisicamente, fino alla clamorosa assenza a Torino, alle Atp Finals vinte da Jannik, e a Malaga, con il nuovo trionfo italiano in Coppa Davis. La Kalinskaya era in Russia, con le amiche, e poi a Miami, con l'allenatore per preparare la prossima stagione. che sulla carta dovrebbe essere quella dell'attacco alle prime tre posizioni del ranking WTA.

Le ragioni della rottura sono ignote. Forse incompatibilità caratteriale, oppure come dicono i media russi l'incapacità della ragazza (più che legittima) di accettare di passare agli occhi del mondo come "la fidanzata del campione". La pubblicazione quasi costante di post sui suoi allenamenti americani potrebbe suffragare proprio questa tesi. Su X, nel frattempo di aver conferme da una delle due parti in causa, si sprecano teorie e commenti. In tanti stanno con Sinner, accusando Anna di "stupidate" e "bambinate", ma tanti accusano proprio l'altoatesino di essere sempre stato "troppo freddo" e c'è anche chi punta il dito contro la sua fanbase, giudicata "la più tossica nel mondo del tennis" (anche se gli anti-Sinner raggiungono, va detto, risultati altrettanto estremi).

Ogni mossa dei due, in ogni caso, è sotto la lente d'ingrandimento. "È sotto gli occhi del pubblico e ha un'immagine da mantenere - spiega un utente riguardo a Jannik -. Meglio che stia attento a cosa gli piace su Instagram perché c'è qualcuno che vuole smascherarlo. Nessuno sembra interessato a cosa piace a Sinner su Instagram, anche se stanno monitorando la sua interazione con Kalinskaya".