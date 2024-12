Anna Kalinskaya, un centauro misterioso il suo nuovo uomo? Il gesto che fa impazzire il gossip

02 dicembre 2024 a

a

a

Oggi, lunedì 2 dicembre, è il 28esimo compleanno di Anna Kalinskaya. Proprio lei, proprio la chiacchieratissima tennista russa, chicchieratissima per la sua presunta rottua con Jannik Sinner. Anzi, ben più che presunta, anche se con tutta probabilità di conferme da parte dei due diretti interessati, semplicemente, non ne arriveranno mai.

Gli indizi relativi all'addio, però, sono tantissimi e ormai si inseguono da mesi: non si seguono più sui social, si ignorano reciprocamente anche in termini di dichiarazioni pubbliche, alcune stoccate l'uno contro l'altro sempre sui social, le voci sul riavvicinamento del ragazzo di San Candido alla sua ex, Maria Braccini. E in tutto questo ci si è anche messo un profilo "fake" della tennista russa a seminare zizzania, rilanciando contenuti falsi e polemici contro Jannik.

Tant'è, oggi è il giorno del compleanno della campionessa moscovita. E per la ricorrenza ecco che la Kalinskaya si mostra molto attiva sui social, su Instagram in particolare, dove ha pubblicato una lunga serie di storie. E in una di queste eccola, biondissima e sorridentissima, in sella a una moto. Anna è ben coperta, cappottone nero e casco altrettanto nero. Chi sia il centauro, non è dato saperlo. Di sicure ci sono soltanto due cose: in calce al breve video, la tennista ha aggiunto una discreta sequela di cuoricini rossi. E ancora, prima di partire sulle due ruote, ecco che l'inquadratura si sposta verso il guidatore, senza mostrarlo, dunque Anna fa un sorrisone e il gesto del cuoricino con le mani.

Anna Kalinskaya? "Sinner deve stare attento": cosa spunta, "sotto gli occhi di tutti"

E insomma, qui "gatta ci cova", o potrebbe farlo. Tra i commenti c'è chi sostiene che si possa trattare di un cuoricino per Jannik Sinner, circostanza francamente assai improbabile. Che quel cuoricino sia per il misterioso centauro? Oppure per i suoi seguaci? Chissà...