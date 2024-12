Anna Kalinskaya, "buon compleanno!": spuntano queste foto, è il colpo di grazia per Sinner?

03 dicembre 2024 a

Gli esperti di gossip assicurano: Jannik Sinner ha fatto un blitz a Miami per festeggiare il compleanno di Anna Kalinskaya, che poche ore fa ha compiuto 26 anni. L'avvistamento in aeroporto in Florida del 23enne altoatesino, numero 1 del tennis mondiale, sarebbe una svolta clamorosa e suggestiva nella telenovela cuori & racchette di questo fine di 2024 assai movimentato.

In campo, il Rosso di San Candido ha vinto tutto: dopo i 2 slam (Australian e Us Open), ecco le ciliegione sulla torta di una stagione clamorosa con i trionfi alle Atp Finals di Torino e il bis in Coppa Davis a Malaga.

Trionfi solitari, però, perché la collega russa non c'era: i due si sarebbero lasciati in autunno, dopo circa 6 mesi di liaison chiacchieratissima anche se piuttosto riservata.

Ora il possibile colpo di scena, con Jannik volato oltre-oceano nei suoi pochi giorni di ferie proprio per ricucire il rapporto con la bella moscovita, che già da alcune settimane si sta allenando in vista della prossima stagione.

Per il momento però sul riavvicinamento non ci sono conferme, né "prove" fotografiche. Anzi, la Kalinskaya ha inondato il suo profilo Instagram di foto con gli screenshot degli auguri ricevuti dal fratello, dalla compagna di doppio, l'americana Caty McNally, e tante amiche russe.

Di Sinner, insomma, nessuna traccia. E nessun riferimento alla sua (presunta) presenza in quel di Miami. Un altro colpo al cuore per l'italiano?