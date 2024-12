Jannik Sinner è sparito, un dettaglio che la dice lunga: dopo la rottura con Anna Kalinskaya...

04 dicembre 2024 a

Gli indizi ormai assomigliano in tutto e per tutto a prove, ossia prove del fatto che tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sia finita. Love story archiviata. La tennista russa, infatti, sembra sempre più distante dal campione italiano: ha festeggiato il suo compleanno a Miami, in Florida, senza di lui. Ma questo è solo l'ultimo capitolo di una lunghissima lontananza, iniziata da prima della Atp Finals di Torino, dove lei non si è fatta veder. Ed in tutto ciò, ora si nota anche altro sullo stesso ragazzo di San Candido: è sparito dai social. Da quanto hanno preso a circolare le voci sulla crisi, niente di niente sui suoi profili.

Il sospetto è che Jannik non abbia vissuto poi così bene la probabile separazione, anche se si vociferava di un suo riavvicinamento con la ex, Maria Braccini. In ogni caso, né Jannik né Anna hanno confermato o smentito pubblicamente la rottura, ma i segnali sembrano puntare verso un allontanamento sempre più evidente.

Mentre Sinner continua a inanellare successi sportivi, Kalinskaya ha scelto di celebrare il suo compleanno oltreoceano, circondata dalle amiche. Su Instagram, la tennista russa ha condiviso storie e messaggi di auguri ricevuti dalle persone a lei più vicine, ma tra questi manca qualsiasi riferimento a Sinner. Il campione, infatti, non si è fatto vedere né online né al fianco di Kalinskaya, che invece ha postato numerosi momenti spensierati del suo soggiorno americano, inclusa una corsa in moto con un ragazzo la cui identità rimane un mistero. Già, sembra decisamente aver voltato pagina.