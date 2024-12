Addio Kalinskaya, le parole di Sinner che spiegano tutto: "Non posso permettermi di stare male"

04 dicembre 2024 a

Siamo sempre qui, sempre qui a parlare della crisi - ormai acclarata anche se non confermata ufficialmente - tra Jannik Sinner ed Anna Kalinskaya. Già, è rottura, troppi gli indizi che lo confermano, ormai da molte settimane.

Certo, nelle ultime ora è girata un'indiscrezione clamorosa, secondo la quale il numero 1 al mondo sarebbe andato a trovare la collega russa a Miami, in Florida, durante le recenti vacanze di lei. Non è però chiaro se si sia trattato di un tentativo di chiarimento o di un addio definitivo, ammesso e non concesso che l'incontro ci sia stato davvero. Da tempo, infatti, i due non appaiono insieme e non si considerano, pur senza mai aver proferito parola, come nel loro stile, sulle vicende private che li riguardano.

E di fronte a questo silenzio, ecco che tornano alla mente alcune parole di Sinner, una delle poche occasioni in cui si spese sulla sua vita privata. Era lo scorso settembre e, intervistato da Esquire, il ragazzo di San Candido aveva affermato: "Avere una ragazza è qualcosa che ti fa sentire bene o ti fa sentire male. Voglio che sia qualcosa che sembri molto naturale, che entra nella mia vita normalmente. Non posso permettermi di cambiare come giocatore o come persona. Non è successo, ecco perché funziona". Il riferimento era ad Anna, ovviamente. Pochi mesi fa insomma le cose andavano bene. Poi qualcosa si è rotto. E per dirla con le sue parole, Sinner non si poteva permettere di sentirsi male.